AUZEF telafi sınavı saat kaçta başlayacak? AUZEF bütünleme sınavında ek süre verilecek dersler açıklandı

AUZEF sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.



AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlayacak. AUZEF sınavlarının bitiş saati ise verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor.