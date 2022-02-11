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AUZEF telafi sınavı saat kaçta başlayacak? AUZEF bütünleme sınavında ek süre verilecek dersler açıklandı

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AUZEF bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala gözler saat ve süre bilgisine çevrildi. AUZEF bütünleme sınavında ek süre verilecek dersler açıklandı. Bu yıl için belirlenen takvime göre, AUZEF bütünleme sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak. Peki, AUZEF saat kaçta başlayacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı saatleri

1/4AUZEF telafi sınavı saat kaçta başlayacak AUZEF bütünleme sınavında ek süre verilecek dersler açıklandı

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiş ve sınavın yüz yüze gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Yeni güncelleme doğrultusunda AUZEF telafi sınavları telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde 4 oturumda tamamlanacak.

2/4AUZEF telafi sınavı saat kaçta başlayacak AUZEF bütünleme sınavında ek süre verilecek dersler açıklandı

AUZEF sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlayacak. AUZEF sınavlarının bitiş saati ise verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor.

3/4AUZEF telafi sınavı saat kaçta başlayacak AUZEF bütünleme sınavında ek süre verilecek dersler açıklandı

"2021-2022 Güz Dönemi Telafi Sınavı Ek Bilgiler " https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden paylaşıldı. Ek bilgilerde "2021-2022 GÜZ DÖNEMİ TELAFİ SINAVLARI EK SÜRESİ OLAN DERSLER LİSTESİ"ne de yer verildi.

4/4AUZEF telafi sınavı saat kaçta başlayacak AUZEF bütünleme sınavında ek süre verilecek dersler açıklandı
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