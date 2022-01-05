AUZEF sınavı bütünleme sınavı ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanır? AUZEF Telafi Sınavı (Bütünleme) sınav merkezi tercih işlemleri başladı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav giriş belgesi online olarak alınıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav yerlerini giriş belgeleri ile öğrenebiliyorlar. Sınav tarihine kısa bir süre kala (sınav tarihinden 7 gün önce) payşlaşılan AUZEF sınav giriş belgesi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabiliyor.