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Haber Giriş: 21 Aralık 2021 - 11:09 | 

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 bitirme sınavı sonuçlarında son durum

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021- 2022 bitirme sınavı geride bıraktığımız hafta sonu tamamlandı. 4 oturumda gerçekleşen sınava katılım sağlayan öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 bitirme sınavı sonuçlarında son durum.

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1
AUZEF bitirme sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde 4 oturumda tamamlandı. Sınav telaşı geride bırakan öğrenciler şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.
2
AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçtiğimiz dönemlere ait sonuç açıklanma tarihleri kaynak alındığında AUZEF sonuçlarının 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.
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AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.
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