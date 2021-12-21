AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 bitirme sınavı sonuçlarında son durum
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021- 2022 bitirme sınavı geride bıraktığımız hafta sonu tamamlandı. 4 oturumda gerçekleşen sınava katılım sağlayan öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 bitirme sınavı sonuçlarında son durum.
AUZEF bitirme sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde 4 oturumda tamamlandı. Sınav telaşı geride bırakan öğrenciler şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.