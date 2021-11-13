AUZEF sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı auzef.istanbul.edu.tr'de olacak!
AUZEF sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından AUZEF 2021-2022 güz dönemi ara sınavları 13 Kasım ve 14 Kasım tarihlerinde tamamlanacak. Cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan 2021 AUZEF sınavının sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak. Öğrencilerin gözü kulağı şimdi sınav sonuçları için yapılacak duyuruda. Peki, AUZEF sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? İşte, AUZEF sınav sonuç tarihi ile ilgili detaylar.
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AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversitenin takvimine göre söz konusu sınavlar yarın da (14 Kasım) devam edecek. Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmayacak. Ancak AUZEF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
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AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
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Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.
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Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.