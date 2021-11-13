AUZEF sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı auzef.istanbul.edu.tr'de olacak!

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversitenin takvimine göre söz konusu sınavlar yarın da (14 Kasım) devam edecek. Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmayacak. Ancak AUZEF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.