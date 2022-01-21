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HABERLERGündem Haberleri

AUZEF bütünleme sınavları ertelendi! AUZEF bütünleme sınavı ne zamana ertelendi?

#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Bütünleme Sınavı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için erteleme kararı geldi. Yapılan açıklamada "22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan AUZEF telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, yeni tarihi merak ediyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zamana ertelendi? Bütünleme sınavları nasıl yapılacak?

1/4AUZEF bütünleme sınavları ertelendi AUZEF bütünleme sınavı ne zamana ertelendi

AUZEF sınavları iptal mi? sorusu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin gündemine geldi. 22-23 Ocak 2022 tarihinde çevrim içi yapılması planlanan AUZEF bütünleme sınavlarında yeni karar alındı. Üniversitenin internet sitesi ve Twitter adresinden yayınlanan duyuruya göre AUZEF telafi sınavları 12-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.

2/4AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden bütünleme sınavları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan telafi (bütünleme) sınavı için sınav merkezi tercihi tekrar alınacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.

3/4AUZEF 2022 TAKVİMİ

AUZEF 2022 TAKVİMİ

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

4/4TELAFİ SINAVI NOT DURUMU

TELAFİ SINAVI NOT DURUMU

Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.

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#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Bütünleme Sınavı