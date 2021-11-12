AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav tarihleri ve sınav belgesi sorgulama ekranı
AUZEF sınav tarihleri için geri sayım başladı. 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları bu hafta sonu tamamlanacak. Cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda yapılacak olan sınavlara öğrenciler AUZEF sınav belgeleri ile katılım sağlayacaklar. Sınav belgeleri auzef.istanbul.edu.tr üzerinden alınacak. Peki, AUZEF sınavları ne zaman? İşte, AUZEF güz dönemi ara sınav tarihleri ve sınav belgesi sorgulama ekranı.
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AUZEF vize sınavları ne zaman sorusu son gelişmeler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ders kayıtları sonrası vize sınavlarına hazırlanmaya başlayan uzaktan eğitim öğrencileri, sınav tarihlerine odaklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre AUZEF güz dönemi ara sınavları 13-14 Kasım tarihlerinde organize edilecek. Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmayacak.
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AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
Takvime göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Yayımlanan duyuruya göre güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak belirlendi.
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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; Değerli Öğrencilerimiz, 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak sınav giriş belgelerinizi alabilirsiniz.
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
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Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.
Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.