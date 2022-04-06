AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF Ara Dönem (vize) sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? Gözler İstanbul Üniversitesi'de!

AUZEF sınavları ne zaman? sorusu nisan ayının ilk haftasıyla gündeme geldi. Üniversite eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler, AUZEF sınavlarına yüz yüze ya da online olarak katlım gösterecekler. Üniversitenin akademik takvimine göre AUZEF vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezi tercihlerini yapan öğrenciler için AUZEF sınav yerlerinin ise sınavdan 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.