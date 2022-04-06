AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF Ara Dönem (vize) sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? Gözler İstanbul Üniversitesi'de!

AUZEF sınavları ne zaman? sorusu nisan ayının ilk haftasıyla gündeme geldi. Üniversite eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler, AUZEF sınavlarına yüz yüze ya da online olarak katlım gösterecekler. Üniversitenin akademik takvimine göre AUZEF vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezi tercihlerini yapan öğrenciler için AUZEF sınav yerlerinin ise sınavdan 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
AUZEF sınav giriş yerlerinin 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin yeni duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.
Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.
FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.
DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2022'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.