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AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF Ara Dönem (vize) sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? Gözler İstanbul Üniversitesi'de!

#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav

AUZEF sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar Dönemi akademik sınav takviminde yayınlandı. Sınav merkezi tercih işlemleri 13 Mart tarihine kadar tamamlayan öğrenciler, sınav giriş yerlerini beklemeye başladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 2022 AUZEF vize sınavları nisan ayında gerçekleşecek. AUZEF 2. dönem vize sınavları iki oturumda tamamlanacak. Söz konusu sınav öncesi öğrenciler AUZEF sınav giriş belgelerini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alabilecekler. Peki, AUZEF sınavları ne zaman ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

1/5AUZEF sınavları ne zaman AUZEF Ara Dönem (vize) sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı Gözler İstanbul Üniversiteside

AUZEF sınavları ne zaman? sorusu nisan ayının ilk haftasıyla gündeme geldi. Üniversite eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler, AUZEF sınavlarına yüz yüze ya da online olarak katlım gösterecekler. Üniversitenin akademik takvimine göre AUZEF vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezi tercihlerini yapan öğrenciler için AUZEF sınav yerlerinin ise sınavdan 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

2/5AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

3/5AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş yerlerinin 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin yeni duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

4/5AUZEF SINAV GEÇME NOTLARI

AUZEF SINAV GEÇME NOTLARI

Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.

5/5AUZEF 2022 TAKVİMİ

AUZEF 2022 TAKVİMİ

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2022'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav