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AUZEF sınavı ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2022 AUZEF ara sınavı (vize) tercihleri başladı

#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav

AUZEF vize sınavı tercihleri 10 Mart'ta İstanbul Üniversitesi tarafından alınmaya başladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) tercih işlemleri ile beraber gözler sınav tarihlerine çevrildi. AUZEF, telafi sınavlarıyla ilgili yayınlanan duyuruda, sınav merkezi tercih işlemlerinin 13 Mart tarihine kadar yapılacağı bildirildi. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan öğrencilerin AUZEF 2. dönem vize sınavı yerleri, güz yarıyılında seçmiş olduğu son sınav merkezi esas alınarak tespit edilecektir. Peki, AUZEF sınavı ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4AUZEF sınavı ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanır 2022 AUZEF ara sınavı (vize) tercihleri başladı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavı (Vize) tercih işlemlerinin başlamasıyla sınav tarihleri gündeme geldi. Üniversitenin akademik takvimine göre AUZEF sınav yerleri 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınav merkezi tercihleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Söz konusu sınavlar ise 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2/4AUZEF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

AUZEF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

3/4AUZEF SINAV YERİ TERCİHİ NASIL YAPILIR

AUZEF SINAV YERİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Ara sınav için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Mart 2022 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

Sınav merkezi tercihinde bulunmayan öğrencilerimizin sınav yeri, güz yarıyılında seçmiş olduğu son sınav merkezi esas alınarak tespit edilecektir.

Belirtilen tarih aralığında sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve bununla birlikte güz yarıyılında da sınav merkezi tercihi yapmamış olan öğrencilerimizin sınav yeri, MERNİS kayıtlarına göre ikametinin bulunduğu il içerisinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezi olarak tanımlanacaktır.

Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir.

4/4AUZEF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav giriş belgesi online olarak alınıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav yerlerini giriş belgeleri ile öğrenebiliyorlar. Sınav tarihine kısa bir süre kala (sınav tarihinden 7 gün önce) payşlaşılan AUZEF sınav giriş belgesi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabiliyor.

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#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav