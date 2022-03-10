AUZEF sınavı ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanır? 2022 AUZEF ara sınavı (vize) tercihleri başladı

AUZEF SINAV YERİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Ara sınav için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Mart 2022 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.



Sınav merkezi tercihinde bulunmayan öğrencilerimizin sınav yeri, güz yarıyılında seçmiş olduğu son sınav merkezi esas alınarak tespit edilecektir.



Belirtilen tarih aralığında sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve bununla birlikte güz yarıyılında da sınav merkezi tercihi yapmamış olan öğrencilerimizin sınav yeri, MERNİS kayıtlarına göre ikametinin bulunduğu il içerisinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezi olarak tanımlanacaktır.



Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir.