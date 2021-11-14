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Haber Giriş: 14 Kasım 2021 - 09:21 | 

AUZEF sınavı kaç dakika sürecek, kaçta bitecek? İşte AUZEF sınav saati ve süresiyle ilgili bilgiler…

AUZEF ara sınavları 13 Kasım itibariyle başladı. AUZEF telafi sınavının ilk oturumu bu sabah ikinci oturumu öğleden sonra yapılacak. 4 oturumda tamamlanacak sınava katılım sağlayan öğrenciler, AUZEF sınav saati ve süresini merak ediyor. Peki, AUZEF sınavı kaç dakika sürecek, kaçta bitecek? İşte AUZEF sınav saati ve süresiyle ilgili bilgiler…

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İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan sınava katılım gösterecek olan adaylar sınav sürelerini araştırıyor.

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AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlayacak. AUZEF sınavlarının bitiş saati ise verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor.

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Bazı derslere 30 dakika, bazı derslere 15 dakika bazı derslere de 10 dakika ek süre verilecek.

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