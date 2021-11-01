AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ara sınav tarihi yaklaşıyor
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri yapılan açıklamayla netleşti. Güz yarıyılı ara sınavları kasım ayının ortalarına doğru gerçekleşecek. Yapılan açıklamaya göre, sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.Peki, AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni eğitim ve öğretim yılında gerçekleşecek sınavların tarihleri paylaştı. 2021-20211 takvimine göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Yayımlanan duyuruya göre, AUZEF güz dönemleri 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor.
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AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir.
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Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.
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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden az önce açıklama yapıldı. Fakülte "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.