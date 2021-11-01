AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ara sınav tarihi yaklaşıyor

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden az önce açıklama yapıldı. Fakülte "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.