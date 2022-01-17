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AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bütünleme sınav yerleri öğrenme hakkında bilgiler...

#AUZEF#AUZEF Sınav Yerleri#AUZEF Sınav Giriş Belgesi

AUZEF bütünleme sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri yayımlandı. "Telafi Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı" başlıklı duyuruyla öğrenciler, https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirildi. AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacak. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AUZEF bütünleme sınav yeri sorgulama hakkında detaylı bilgi...

1/5AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır Bütünleme sınav yerleri öğrenme hakkında bilgiler...

AUZEF sınav giriş belgelerinin erişimine açıldığını yazılı açıklamayla duyurdu. Üniversitenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." denildi.

2/5AUZEF SINAVI NE ZAMAN

AUZEF SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi paylaşıldı. Yıl içerisinde AUZEF bünyesinde yapılacak sınavlardan biri de bütünleme (telafi) sınavı. Bu yıl için belirlenen takvimine göre, AUZEF yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

3/5AUZEF ONLİNE MI YAPILACAK

AUZEF ONLİNE MI YAPILACAK?

AUZEF bütünleme sınavlarının online yapılacağı yönündeki haberlere geçtiğimiz günlerde yalanlama gelmişti.

4/5AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır Bütünleme sınav yerleri öğrenme hakkında bilgiler...

Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanılmıştı.

5/5AUZEF 2022 TAKVİMİ

AUZEF 2022 TAKVİMİ

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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