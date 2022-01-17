AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bütünleme sınav yerleri öğrenme hakkında bilgiler...

AUZEF sınav giriş belgelerinin erişimine açıldığını yazılı açıklamayla duyurdu. Üniversitenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." denildi.
AUZEF takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi paylaşıldı. Yıl içerisinde AUZEF bünyesinde yapılacak sınavlardan biri de bütünleme (telafi) sınavı. Bu yıl için belirlenen takvimine göre, AUZEF yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF bütünleme sınavlarının online yapılacağı yönündeki haberlere geçtiğimiz günlerde yalanlama gelmişti.
Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanılmıştı.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.