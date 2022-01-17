AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bütünleme sınav yerleri öğrenme hakkında bilgiler...

Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanılmıştı.