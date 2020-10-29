AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF aksis giriş ekranı

AUZEF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AUZEF sınavları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Ara dönem (vize) sınavları 14 - 15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl sonu bitirme sınavları ise 02 - 03 Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.