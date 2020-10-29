AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF aksis giriş ekranı
AUZEF sınav tarihleri gündemde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler her yıl belirli tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 23.09.2020 saat 23:59’da sona erdi. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. İşte AUZEF sınav tarihleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AUZEF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AUZEF sınavları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Ara dönem (vize) sınavları 14 - 15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl sonu bitirme sınavları ise 02 - 03 Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.
2
Abone Ol
AUZEF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AUZEF ara dönem (vize) sınavları 14 - 15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl sonu bitirme sınavları ise 02 - 03 Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.
İÜ AUZEF Fakülte Kurulu Kararı gereğince 2020-2021 eğitim öğretim yılında DGS ile fakülteye yerleşen tüm öğrenciler, eğer varsa fark dersleri de tanımlanarak 5. yarıyıldan (3. sınıf) itibaren öğrenimlerine devam edeceklerdir. Bununla birlikte DGS ile fakültemize yerleşen öğrencilerimiz için kayıt tarihleri 25 Ekim 2020 pazar günü saat 23.59’da sona erdi.