AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF vize sonuçlarında son gelişmeler
İstanbul Üniversitesi AUZEF'de okuyan öğrenciler, 2021-2022 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınavlarının sonuçlarına odaklanmış durumda. Gözler, sınav sonuçlarının değerlendirme işlemi sonrası açıklamasında. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav sonuçları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavların ardından araştırılmaya başlandı. Uzaktan eğitim aracılığıyla eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından erişime açılacak. İşte, AUZEF sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi.
Ancak, geçtiğimiz dönemlerde sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla, bu dönem de sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Ancak, geçtiğimiz dönemlerde sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla, bu dönem de sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AUZEF SINAVLARI HAKKINDA
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.