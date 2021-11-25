AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçlarında

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AUZEF sınav sonuçları beklenirken kurum tarafından yapılan açıklamada, düz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihlerinin başladığı duyuruldu. Bu açıklama öğrencilerin heyecanını daha da artırdı. Daha önce yapılan sınavlarda AUZEF sınav sonuçları bir hafta içerisinde açıklanmıştı.