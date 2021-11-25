MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçlarında
GeriGündem AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçlarında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 08:19 | 

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçlarında

AUZEF sınav sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. AUZEF vize sınavları kasım ayı içerisinde düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler 13-14 Kasım’da yüz yüze olacak şekilde sınavlarına girdiler. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AUZEF sınav sonuçları beklenirken kurum tarafından yapılan açıklamada, düz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihlerinin başladığı duyuruldu. Bu açıklama öğrencilerin heyecanını daha da artırdı. Daha önce yapılan sınavlarda AUZEF sınav sonuçları bir hafta içerisinde açıklanmıştı.
2AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
3GÜZ DÖNEMİ BİTİRME SINAVI, SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ BAŞLADI

GÜZ DÖNEMİ BİTİRME SINAVI, SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ BAŞLADI

Güz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihleri başlamıştır. Tercihler, 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Sisteme giriş AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sağlanacaktır.

Not: Sınav merkezi bilgilerini değiştirmek istemeyen öğrencilerimizin tercih yapmasına gerek yoktur. Tercih yapılmaması durumunda vize sınav merkezi tercih bilgileri, bitirme (final) sınavı için geçerli olacaktır.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi