AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçlarında
AUZEF sınav sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. AUZEF vize sınavları kasım ayı içerisinde düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler 13-14 Kasım’da yüz yüze olacak şekilde sınavlarına girdiler. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AUZEF sınav sonuçları beklenirken kurum tarafından yapılan açıklamada, düz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihlerinin başladığı duyuruldu. Bu açıklama öğrencilerin heyecanını daha da artırdı. Daha önce yapılan sınavlarda AUZEF sınav sonuçları bir hafta içerisinde açıklanmıştı.
GÜZ DÖNEMİ BİTİRME SINAVI, SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ BAŞLADI
Güz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihleri başlamıştır. Tercihler, 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Sisteme giriş AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sağlanacaktır.
Not: Sınav merkezi bilgilerini değiştirmek istemeyen öğrencilerimizin tercih yapmasına gerek yoktur. Tercih yapılmaması durumunda vize sınav merkezi tercih bilgileri, bitirme (final) sınavı için geçerli olacaktır.
Not: Sınav merkezi bilgilerini değiştirmek istemeyen öğrencilerimizin tercih yapmasına gerek yoktur. Tercih yapılmaması durumunda vize sınav merkezi tercih bilgileri, bitirme (final) sınavı için geçerli olacaktır.