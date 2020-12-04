AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF sınav sonuçlarında

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde sonuçlar açıklanmıştı. Bu yıl ara dönem sınavları 21 - 29 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.



AUZEF SINAV TARİHLERİ



Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021



Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021