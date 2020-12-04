AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF sınav sonuçlarında
AUZEF sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. AUZEF sınavları her dönemde belirli tarihlerde yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara dönem sınavları 21 Kasım’da başladı ve 29 Kasım’da sona erdi. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AUZEF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. AUZEF ara dönem vize sınavları 21 Kasım ve 29 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Sınavlar online olarak yapıldı. Sınavların toplam başarı puanına katkısı, Ara Sınav (Vize) %40, Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) Sınavları %60 şeklindedir. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Geçen yıl 23-24 Kasım’da yapılan sınavların sonuçları 4 Aralık’ta erişime açılmıştı.
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AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde sonuçlar açıklanmıştı. Bu yıl ara dönem sınavları 21 - 29 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.
AUZEF SINAV TARİHLERİ
Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021
Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021