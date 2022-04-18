AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı? Gözler İstanbul Üniversitesi'nde!

AUZEF sınav sonuç tarihi ne zaman? sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından AUZEF vize sınavları 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te tamamlandı. Dört oturumda tamamlanan AUZEF güz dönemi vize sınavları sonrası soruların ve cevap anahtarının erişime açılması için gözler İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. AUZEF sınav soruları henüz yayınlanmazken sonuç tarihi de belli olmadı.