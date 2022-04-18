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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı? Gözler İstanbul Üniversitesi'nde!

#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım 16-17 Nisan tarihlerinde tamamlanan sınavın ardından başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 2021-2022 bahar yarıyılı AUZEF ara (vize) sınavları 4 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Her ders için 20 sorunun sorulduğu sınavda adaylara çözümü için 30 dakika süre tanındı. Sınavın ardından adaylar puan hesaplamalarına başlamak üzere AUZEF cevap anahtarına odaklandı. Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları AKSİS üzerinden yayınlanacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılı bilgiler.

1/5AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak AUZEF soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı Gözler İstanbul Üniversitesinde

AUZEF sınav sonuç tarihi ne zaman? sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından AUZEF vize sınavları 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te tamamlandı. Dört oturumda tamamlanan AUZEF güz dönemi vize sınavları sonrası soruların ve cevap anahtarının erişime açılması için gözler İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. AUZEF sınav soruları henüz yayınlanmazken sonuç tarihi de belli olmadı.

2/5AUZEF SORULARI YAYINLANDI MI

AUZEF SORULARI YAYINLANDI MI?

AUZEF güz dönemi ara sınav soruları ve cevaplarının 4 oturumun tamamlanması ardından online platform üzerinden erişime açılması bekleniyor. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

3/5AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

UZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine “Öğrenim Bilgileri” “Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

4/5AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

5/5AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak AUZEF soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı Gözler İstanbul Üniversitesinde

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır. Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

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#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav