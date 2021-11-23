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Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 07:42 | 

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları için geri sayım

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 13 Kasım ve 14 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde yapıldı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AUZEF güz dönemi vize sınavları için araştırmalar hız kazandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60 olduğu duyuruldu. Henüz AUZEF sınav sonuçları açıklanmadı. İşte detaylar
2AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
3SINAV İTİRAZ SÜRECİ

SINAV İTİRAZ SÜRECİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.
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