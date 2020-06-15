AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF online sınav sonuçları için geri sayım
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları yapıldı. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek. Kurum tarafından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte AUZEF online sınav sonuçları açıklanma tarihi…
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AUZEF online sınav sonuçları 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler online olarak sınavlarına girdiler. Kurum tarafından yapılan açıklamada sonuçların 17 Haziran’da açıklanacağı duyuruldu. Sonuçlar //auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecektir. İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları //auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.
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SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
(1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaretlemeler dikkate alınır. (2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. (3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %40’ı, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. (4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır. (5) Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur. (6) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır. (7) Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.