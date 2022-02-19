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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler AUZEF sınavı sonucu sorgulama ekranında

#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav

AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavı 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde 4 oturumda tamamlandı. Yüz yüze gerçekleşen AUZEF bütünleme sınavları sonrası puan hesaplaması hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrası 2022 AUZEF sonuçları istanbul.edu.tr aksis ekranından ilan edilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı Gözler AUZEF sınavı sonucu sorgulama ekranında

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu son gelişmeler ile gündemde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleşen AUZEF sınavları 12 Şubat ve 13 Şubat tarihleri aralığında yapıldı. Yüz yüze yapılan sınavların ardından öğrencilerin sonuç açıklaması için beklentileri şubat ayının sonlarına doğru yöneldi. Ancak AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bir açıklama gelmedi. Daha önce yapılan sınavlar göz önüne alındığında sonuçların haftaya açıklanması bekleniyor.

2/4AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde 4 oturumda gerçekleşti. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar için değerlendirme işlemi başlayacak. İlk dönem yapılan AUZEF sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.

Geçen dönem baz alındığı zaman sınav sonuçlarının 25 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından bahar dönemi sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

3/4SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIYOR

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

4/4AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı Gözler AUZEF sınavı sonucu sorgulama ekranında

Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

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#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav