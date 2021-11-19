AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları için tarih detayı!
AUZEF sonuçları sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. açıİstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 13-14 Kasım tarihinde tamamlanan söz konusu sınavın ardından yapılan değerlendirmeler ile sınav puanları erişime açılacak.Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmayacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF sonuçları hakkında ayrıntılar.
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AUZEF sınav sonuçları için gözler artık üniversiteden yapılacak açıklamalarda. Toplam 4 oturumda gerçekleştirilen söz konusu sınavlar geçen hafta tamamlandı. Yapılacak duyuru ile AUZEF sınav sonuçlarını öğrenciler auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden sorgulayacaklar. Ancak sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
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SINAV İTİRAZ SÜRECİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;
"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.
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Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.
Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.