AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları için tarih detayı!

SINAV İTİRAZ SÜRECİ İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;



"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –



Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.



Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.