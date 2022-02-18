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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı

#Auzef#AUZEF Sınav Sonuçları #AUZEF Bütünleme

AUZEF sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. AUZEF telafi (bütünleme) sınavı 12 Şubat ve 13 Şubat tarihleri aralığında yapıldı. Sınav yüz yüze gerçekleştirildi. Öğrenciler final sınavı sonunda yapılan değerlendirmenin ardından FF, DD ve DC notu aldıkları derslerden bütünlemeye girebildiler. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AUZEF bütünleme sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sınav yüz yüze olarak 12 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.

2/3AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.br>
AKSİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/3KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BUGÜN SONA ERİYOR

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BUGÜN SONA ERİYOR

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde :

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

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#Auzef#AUZEF Sınav Sonuçları #AUZEF Bütünleme