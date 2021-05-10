AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF harf notları bilgisi
AUZEF sınav sonuçları, 24 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında sınava giren öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bahar dönemi kapsamında gerçekleşen AUZEF sınavlarına online olarak dahil olan binlerce öğrenci, sınavların tamamlanmasıyla birlikte AUZEF sınav sonuçları açıklamalarına kilitlendi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF harf notları bilgisi ve merak edilen bazı detaylar
AUZEF sınav sonuçları, üniversite tarafından gerçekleşecek olan değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Sınavların tamamlanmasının üzerinden 5 gün geçmesiyle birlikte AUZEF sınav sonuçları için açıklama bekleyen pek çok kişi, üniversitenin sonuçları açıklayacağı güne kilitlendi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sonuçları ve harf notları hakkında detaylı bilgiler
AUZEF AGNO harf notları bilgisi..DD ve DC geçer mi?
AUZEF harf notları hesaplama işlemi öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya devamediyor. Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.
ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:
1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,
2. Bu derslerin kredi saatlerinin,
3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.
KREDİ HARF NOTU
Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7’dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;
B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.