AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AUZEF online vize sonuçları için tarih belli oldu!
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları gündemde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları //auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, AUZEF vize sınavı sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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AUZEF sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları gerçekleştirildi. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ile ilgili kurum tarafından resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, online sınav sonuçlarının 17 Haziran'da https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edileceği bildirildi.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından "Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecektir." denildi. Sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları //auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.
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SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
(1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaretlemeler dikkate alınır. (2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. (3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %40’ı, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. (4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır. (5) Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.
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(6) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır. (7) Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.