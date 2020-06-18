AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AUZEF online vize sonuçları için tarih belli oldu!

AUZEF sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları gerçekleştirildi. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ile ilgili kurum tarafından resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, online sınav sonuçlarının 17 Haziran'da https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edileceği bildirildi.



AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kurum tarafından "Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecektir." denildi. Sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları //auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.