AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte AUZEF vize sonuç ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarının ardından öğrencilerin bekleyişi sona erdi. Sonuçlar için İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı'ndan açıklama geldi. İşte, AUZEF güz dönemi vize sonuç ekranı...
AUZEF vize sınav sonuçları online sistem üzerinden erişime açıldı. 2021-2022 Güz Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara (Vize) Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını, "http://esinav.istanbul.edu.tr/" adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.