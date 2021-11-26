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Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 23:02 | 

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte AUZEF vize sonuç ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarının ardından öğrencilerin bekleyişi sona erdi. Sonuçlar için İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı'ndan açıklama geldi. İşte, AUZEF güz dönemi vize sonuç ekranı...

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AUZEF vize sınav sonuçları online sistem üzerinden erişime açıldı. 2021-2022 Güz Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara (Vize) Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını, "http://esinav.istanbul.edu.tr/" adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.
2AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcıs ve AUZEF Dekanı Levent Şahin "Sevgili öğrencilerimiz, Dekanlık olarak ara sınav (vize) sonuçlarınızın hayırlı olmasını dileriz." dedi.
3AUZEF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

AUZEF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AUZEF sınav sonuçlarına "http://esinav.istanbul.edu.tr" adresinden erişim sağlayabilirsiniz.
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