AUZEF sınav giriş ekranı! AUZEF sınavları için önemli uyarı
AUZEF sınav giriş ekranı aracılığıyla bahar dönemi ara sınavına girebilecek olan öğrenciler, vizelerini tamamlamış olacak. AUZEF online sınav sürecine dair açıklama yapan İstanbul Üniversitesi, 24 Nisan ile 5 Mayıs arasında sınavların tamamlanabileceği takvimi yayınladı. Diğer taraftan bu süreçte Koronavirüse yakalanan kişilerin de belgelemeleri halinde sınavlara daha sonraki günlerde girebileceği belirtildi. İşte, AUZEF online sınav giriş ekranı ve sınava yönelik bazı detaylar
AUZEF online sınav giriş ekranı erişime açıldı. Ara sınav sürecine dahil olacak olan öğrenciler, 5 Mayıs tarihine kadar sınavlarını tamamlayabilecek. Bu süreçte Covid-19'a yakalananlar ise sınavları ilerleyen bir süreçte yapabilecek. İşte, o duyuru ve AUZEF online sınav sürecine dair detaylı bilgiler;
"24 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Kovid Pozitif" hasta olduğunu gösteren resmi belgeyi çözüm merkezi üzerinden Fakültemize ileten öğrencilerimizin sınavları daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır."
Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında istenilen zaman gerçekleştirebilecek.
|Tarih
|Sınavların Başlama Saati
|Sınavların Bitiş Saati
|24 Nisan 2021
|04.00
|23.59
|25 Nisan 2021
|04.00
|23.59
|26 Nisan 2021
|04.00
|23.59
|27 Nisan2021
|04.00
|23.59
|28 Nisan 2021
|04.00
|23.59
|29 Nisan 2021
|04.00
|23.59
|30 Nisan 2021
|04.00
|23.59
|1 Mayıs 2021
|04.00
|23.59
|2 Mayıs 2021
|04.00
|23.59
|3 Mayıs 2021
|04.00
|23.59
|4 Mayıs 2021
|04.00
|23.59
|5 Mayıs 2021
|04.00
|23.59