AUZEF sınav giriş ekranı: AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.

