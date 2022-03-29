AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte 2022 AUZEF sınav tarihleri

AUZEF sınavları nisan ayında yapılacak. Öğrenciler AUZEF sınav merkezi tercihlerini yaptıktan sonra heyecanla sınav giriş belgesini araştırmaya başladılar. Sınav giriş belgeleri yayımlanır yayınlanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile alınabilecek.
AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 12-13 Şubat’ta düzenlenen telafi sınavı giriş belgesi 8 Şubat tarihinde yayımlanmıştı.
Ara sınav için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Mart 2022 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı.
2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bahar yarıyılı finalleri ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022