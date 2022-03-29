AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte 2022 AUZEF sınav tarihleri

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYILANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 12-13 Şubat’ta düzenlenen telafi sınavı giriş belgesi 8 Şubat tarihinde yayımlanmıştı.



Ara sınav için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Mart 2022 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı.