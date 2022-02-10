AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2022: AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman hangi gün?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldıİsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı#İsveç
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyorNFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?#NFT
Trabzonsporda ilk maçına damga vurdu Kupada 8 dakikada...Trabzonspor'da ilk maçına damga vurdu! Kupada 8 dakikada...#Trabzonspor
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldiHalil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi!#Halil Falyalı
Almanyada Türk kıza ırkçı saldırı Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattıAlmanya'da Türk kıza ırkçı saldırı! Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattı#Almanya
Kovid-19da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeydeKovid-19'da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeyde!#Koronavirüs
19 yaşındaki kadının şüpheli ölümü... Misafirliğe gitti, cenazesi çıktı19 yaşındaki kadının şüpheli ölümü... Misafirliğe gitti, cenazesi çıktı#Kadın
Başı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktıBaşı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı#Boris Johnson
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Moladan şok sözler: 50 bin TL istediTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'dan şok sözler: 50 bin TL istedi#Ankara
EGM duyurdu: Afrinde canlı bomba saldırısı önlendiEGM duyurdu: Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi#Emniyet Genel Müdürlüğü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğludan TLye geçişte destek mesajıTCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğlu'dan TL'ye geçişte destek mesajı#Şahap Kavcıoğlu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu Onlarcası teslim edildi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Onlarcası teslim edildi#İsmail Demir
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Ünlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalıÜnlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalı!#Joseph Baena
Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktıAslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı#Tom Cruise
HABERLERGündem Haberleri

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2022: AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman hangi gün?

#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav

AUZEF sınav giriş yerleri için beklenen açıklama geldi. 22-23 Ocak 2022 tarihinde çevrim içi yapılması planlanan ancak daha sonra ileri bir tarihte yüz yüze yapılacağı duyurulan AUZEF telafi sınavı giriş yerleri açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan duyuruya göre AUZEF sınav giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile üniversitenin internet sitesinden sorgulanacak. Peki, AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman hangi gün? İşte, AUZEF sınav yerleri öğrenme ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.

1/5AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2022: AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman hangi gün

AUZEF bütünleme sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği söz konusu sınavın giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden erişime açıldı. Sınav yerlerini kullanıcı şifresi ve AKSİS adı ile alacak öğrenciler 12–13 Şubat 2022 tarihlerinde sınavlara katılacaklar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme çevrimiçi sınavları ertelenmişti.

2/5AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

12 - 13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/5AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden bütünleme sınavları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan telafi (bütünleme) sınavı için sınav merkezi tercihi tekrar alınacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.

4/5AUZEF 2022 TAKVİMİ

AUZEF 2022 TAKVİMİ

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

5/5TELAFİ SINAVI NOT DURUMU

TELAFİ SINAVI NOT DURUMU

Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#Sınav