MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi
GeriGündem AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 17:04 | 

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi

AUZEF sınav giriş belgesi yoğun ilgi görüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Öğrenciler final sınavlarına 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar günü girecekler. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
AUZEF sınav giriş belgesi online olarak alınıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav yerlerini giriş belgeleri ile öğrenebiliyorlar. AUZEF sınav giriş belgesi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabiliyor. İşte AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı
2AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli Öğrencilerimiz, 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.’ denildi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi