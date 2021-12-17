AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi

AUZEF sınav giriş belgesi online olarak alınıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav yerlerini giriş belgeleri ile öğrenebiliyorlar. AUZEF sınav giriş belgesi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabiliyor. İşte AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı