AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi
AUZEF sınav giriş belgesi yoğun ilgi görüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Öğrenciler final sınavlarına 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar günü girecekler. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AUZEF sınav giriş belgesi online olarak alınıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav yerlerini giriş belgeleri ile öğrenebiliyorlar. AUZEF sınav giriş belgesi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabiliyor. İşte AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli Öğrencilerimiz, 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.’ denildi.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ