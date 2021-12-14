AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı
AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları 18 Aralık ve 19 Aralık’ta yapılacak. Final sınavına girecek olan adaylar, sınav merkezi tercihlerini 18 Kasım tarihine kadar tamamladılar. Tercihlerin ardından sınav yerleri açıklandı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AUZEF sınav giriş belgesi, sınava az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. AUZEF final sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile alabiliyorlar. İşte AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli Öğrencilerimiz, 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.’ denildi.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ