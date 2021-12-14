AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

AUZEF sınav giriş belgesi, sınava az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. AUZEF final sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile alabiliyorlar. İşte AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı