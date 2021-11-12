AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AKSİS AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı
AUZEF sınav giriş belgesi yoğun ilgi görüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları her dönem yapılıyor. Vize sınavları için geri sayım başladı. AUZEF güz dönemi vize sınavları yarın başlıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları 13 Kasım ve 14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler giriş belgelerini AKSİS üzerinden edinebilecekler. İşte AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı
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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AUZEF sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak alınabiliyor.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ’Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.’ denildi.