AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AKSİS AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

AUZEF SINAVLARI 13-14 KASIM’DA Kurum tarafından yapılan açıklamada, ’Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.’ denildi.