AUZEF saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Sınav Takvimi ve Sınav Tarihleri

Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.