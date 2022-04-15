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AUZEF saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

#AUZEF#AUZEF Saat Kaçta#AUZEF Sınav Süresi

Sınav tarihine kısa bir süre kala AUZEF sınav saati ve süresine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Takvim doğrultusunda AUZEF sınavları nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

1/3AUZEF saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek

AUZEF vize sınavlarının başlamasına saatler kaldı. 2021-2022 Bahar Yarıyılı sınavlarının tarihi takvimle paylaşılmıştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları 4 oturumda tamamlanacak.

2/3AUZEF saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacak.

3/3Sınav Takvimi ve Sınav Tarihleri

Sınav Takvimi ve Sınav Tarihleri

Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

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