AUZEF online sınav girişi nasıl yapılır? AUZEF online sınav giriş ekranı
AUZEF sınavları 1 Haziran’dan itibaren online olarak yapılmaya başlandı. İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 14 Haziran’a kadar sınava girebilecekler. Kurum tarafından yapılan açıklamada öğrenciler çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceği konusunda uyarıldı. İşte AUZEF online sınav giriş ekranı…
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AUZEF online sınavları 1 Haziran ve 14 Haziran tarihleri aralığında gerçekleştiriliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz önem arz etmektedir.’ denildi. Çevrimiçi (online) sınav sistemine AKSİS kullanıcı adınızı ve parolanızı yazıp “Giriş” butonuna basarak girebilirsiniz.
AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
AUZEF online sınavları 1 Haziran ve 14 Haziran tarihleri arasında yapılıyor. Online sınava girmek için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra açılan ekrana kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeni gerekiyor. Çevrimiçi (online) sınav sistemine AKSİS kullanıcı adınızı ve parolanızı yazıp “Giriş” butonuna basarak girebilirsiniz.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 14 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir. Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.” denildi. AUZEF ONLİNE SINAV SORULARI NASIL OLACAK? Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Ara Sınavında her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecek. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavı tamamlamanız gerekecek. Sınavın başarı notuna katkısı %25 olarak hesaplanacak.