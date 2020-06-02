AUZEF online sınav girişi nasıl yapılır? AUZEF online sınav giriş ekranı

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 14 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.” denildi.

AUZEF ONLİNE SINAV SORULARI NASIL OLACAK? Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Ara Sınavında her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecek. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavı tamamlamanız gerekecek. Sınavın başarı notuna katkısı %25 olarak hesaplanacak.