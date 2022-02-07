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AUZEF kayıt yenileme tarihleri belirlendi... 2022 bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuz detayları

#AUZEF#AUZEF Kayıt Yenileme#AUZEF Kayıt Yenileme Ne Zaman

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Kılavuzu Yayınlandı. Kılavuzda AUZEF kayıt yenileme tarihlerinin yanı sıra "Ders Ekle-Sil" ve "Üstten Ders Alma" tarihleri de yer alıyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Kılavuzu'nda yer alan bilgiler...

1/5AUZEF kayıt yenileme tarihleri belirlendi... 2022 bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuz detayları

AUZEF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 14-18 Şubat 2022 olarak belirlendi. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile HalkbankŞube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılması yeterli.

2/5AUZEF kayıt yenileme tarihleri belirlendi... 2022 bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuz detayları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

3/5AUZEF kayıt yenileme tarihleri belirlendi... 2022 bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuz detayları

14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra;

2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde,
2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde
fakülte tarafından yapılacaktır.

4/5Ders Kontrol İşlemleri

Ders Kontrol İşlemleri

Ders seçimi işlemlerinden sonra ‘’Kayıt Yenilemedi’’ olan statünüz, “Devamlı Öğrenci’’ olarak güncellenecektir.

5/5AUZEF kayıt yenileme tarihleri belirlendi... 2022 bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuz detayları

Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler, derslerini ”AKSİS-Öğrenim Bilgileri- Ders Alma Listesi” sekmesinden kontrol etmelidir. (Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.)

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