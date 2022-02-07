AUZEF kayıt yenileme tarihleri belirlendi... 2022 bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuz detayları

AUZEF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 14-18 Şubat 2022 olarak belirlendi. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile HalkbankŞube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılması yeterli.
14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra;
2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde,
2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde
fakülte tarafından yapılacaktır.
Ders seçimi işlemlerinden sonra ‘’Kayıt Yenilemedi’’ olan statünüz, “Devamlı Öğrenci’’ olarak güncellenecektir.
Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler, derslerini ”AKSİS-Öğrenim Bilgileri- Ders Alma Listesi” sekmesinden kontrol etmelidir. (Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.)