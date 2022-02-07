AUZEF kayıt yenileme tarihleri belirlendi... 2022 bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuz detayları

AUZEF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 14-18 Şubat 2022 olarak belirlendi. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile HalkbankŞube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılması yeterli.