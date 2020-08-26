AUZEF kayıt tarihleri belli oldu! İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU KOŞULLARI ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler,

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.