AUZEF kayıt tarihleri belli oldu! İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri
AUZEF kayıt tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında adaylar işlemlerini online olarak yapacaklar. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında fakülteye Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylar işlemlerini 1 Eylül’den itibaren gerçekleştirecekler. İşte AUZEF kayıtları ile ilgili bilgiler…
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İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Kurum tarafından yapıla açıklamada kayıtların alınacağı tarihler duyuruldu. Adayların http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklamaları, formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurmaları gerekiyor. AUZEF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? Fakülte başvuru ve kayıt işlemleri 01- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
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İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU KOŞULLARI
ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil), Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler, Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.