AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman? AUZEF sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte AUZEF sınavlarında son durum
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu. Takvime göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Peki, AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman? AUZEF sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte AUZEF sınavlarında son durum
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İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınavı için geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamayla sınav tarihleri netleşti. Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak belirlendi.
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Öğrenciler bir dönemde aldıkları derslerin sınavlarına dört farklı oturumda katılır. Öğrenciler, ilgili oturumda sorumlu oldukları derslerin sınavlarını belirtilen süreler dâhilinde tamamlarlar.
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AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden az önce açıklama yapıldı. Fakülte "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.