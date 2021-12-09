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Gündem
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 12:39 | 

AUZEF finalleri ne zaman? İşte AUZEF güz dönemi bitirme sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları adayların gündeminde yer alıyor. Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarının ardından öğrencilerin şimdi de final bekleyişi başladı. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman?

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AUZEF 2021-2022 Güz Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara (Vize) Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile birlikte şimdi de final sınavları adayların gündemine geldi. Söz konusu sınavlar için hazırlanan adaylar, üniversitenin belirlediği tarihi sorguluyor. İşte, AUZEF güz dönemi bitirme sınav takvimi...
2AUZEF FİNAL TAKVİMİ

AUZEF FİNAL TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 güz yarıyılı sınav tarihlerini ilan etti.

AUZEF güz dönemi final sınavları, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

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Telafi sınavları ise 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde organize edilecek.

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