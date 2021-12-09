AUZEF finalleri ne zaman? İşte AUZEF güz dönemi bitirme sınav takvimi

AUZEF 2021-2022 Güz Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara (Vize) Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile birlikte şimdi de final sınavları adayların gündemine geldi. Söz konusu sınavlar için hazırlanan adaylar, üniversitenin belirlediği tarihi sorguluyor. İşte, AUZEF güz dönemi bitirme sınav takvimi...