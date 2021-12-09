AUZEF finalleri ne zaman? İşte AUZEF güz dönemi bitirme sınav takvimi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları adayların gündeminde yer alıyor. Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarının ardından öğrencilerin şimdi de final bekleyişi başladı. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman?
AUZEF 2021-2022 Güz Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara (Vize) Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile birlikte şimdi de final sınavları adayların gündemine geldi. Söz konusu sınavlar için hazırlanan adaylar, üniversitenin belirlediği tarihi sorguluyor. İşte, AUZEF güz dönemi bitirme sınav takvimi...