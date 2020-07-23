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Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 09:07,

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sonuçlarında son durum

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları online sistem üzerinden tamamlandı. Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00’da başlayıp 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erdi. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler AUZEF final sonuçlarına çevrildi. Peki, AUZEF final sonuçları açıklandı mı? İşte AUZEF sonuçlarında son durum...

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AUZEF final sürecinin tamamlanması ardından öğrenciler sonuç heyecanı yaşıyor. Corona virüsü sebebiyle online olarak yapılan AUZEF final sınav sonuçları da internet üzerinden erişime açılacak. Bitirme (Final) sınavında derslerinden alınan notlar başarı notunu %75 oranında etkileyecek. Bu nedenle öğrenciler, merakla sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

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AUZEF final sonuçları için henüz bir resmi açıklama yapılmadı ancak bir önceki sınavın sonuçları sınavdan üç gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle öğrenciler bugün sık sık AUZEF resmi ve sosyal medya sayfalarını ziyaret ediyor.

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Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecek.

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