AUZEF final sonuçları açıklandı! 2021 AUZEF Bitirme (Final) sınavı sonuç sorgulama ekranı esinav.istanbul.edu.tr'de
AUZEF final sınavı sonuçları için beklenen açıklama geldi. 10-19 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF bitirme (final) sınavlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin Twitter'dan duyurdu. Öğrenciler, 2021 AUZEF final sonuçlarına esinav.istanbul.edu.tr internet adresinden parola bilgileri ile beraber erişim sağlayacaklar. Peki, AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2021 AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 AUZEF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş 21 Haziran tarihinde sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları erişime açıldı. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitirme (Final) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından değerlendirilen sınav sonuçları belli oldu. 10 – 19 Haziran 2021 tarihleri arasında tamamlanan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.
AGNO’NUN KOŞULLU GEÇME VE DERS ALMA İŞLEMİNDEKİ FONKSİYONU
AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği(yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural, son iki yarıyıl AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten FF alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.Öğrenciler için aşağıdaki üç durumdan biri söz konusudur:
Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80 baraj değerinin üzerinde ise:Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır.
Öğrencinin son iki yarıyılda hiç F notu yoksa, bu gibi öğrencilere “Başarılı Öğrenci” denir.
Eğer FF olan dersi varsa, öğrenci öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
Öğrenci eğer isterse DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilir.DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının biri 1.80’in üzerinde, diğeri altında ise, bu tip öğrencilere “Sınamalı Öğrenci” adı verilir.
Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır, ancak öğrenci -eğer varsa- öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
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Öğrenci, -eğer isterse- DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu gibi dersleri tekrar alabilir.
Tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin söz konusu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in altında ise, bu gibi öğrencilere “Başarısız Öğrenci” denir.
Başarısız öğrenciler, kesinlikle üst yarıyıldan ders alamazlar.
Başarısız öğrenciler, sadece iki yarıyıl önce FF, DC ve DD aldıkları dersleri almak zorundadırlar. CC ve üzerinde not aldıkları dersleri ise tekrarlamazlar; aldıkları notlar geçerli kalır.
Başarısız öğrenciler, tekrarladıkları yarıyıl sonunda AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başarırlarsa; bir üst yarıyıla kayıt yaptırabilir, o yarıyılın derslerinden alabilirler.
AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler eğer isterlerse DD ve DC aldıkları derslerdeki(eğer dersler o dönem açılıyorsa) notlarını yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilirler.
ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.