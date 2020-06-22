İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019-2020 bahar dönemi bitirme (final) sınavı için bekleyiş devam ediyor. Eğitim hayatına AUZEF'te devam eden binlerce öğrenci, sınav giriş tarihlerini merak ediyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman?
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İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF bahar dönemi final sınavları, üniversitenin belirlediği sınav takvimine göre yakın zaman içinde yapılacak. Sınava günler kala, birçok öğrencinin merakla araştırdığı tarih hakkındaki sorgulamalar, son dönemde hız kazandı. İşte, AUZEF final sınavları hakkında ayrıntılar...
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AUZEF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 10 - 20 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.
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2019 - 2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak yapılmıştı. Bitirme yani final sınavlarının da aynı şekilde mi yoksa klasik sınav mı olacağı konusunda AUZEF'in resmi internet sitesinde bir bilgi yer almıyor.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.