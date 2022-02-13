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AUZEF bütünleme sınavı ve soruları yayınlandı mı?

#AUZEF#AUZEF Soruları#AUZEF Soruları Ve Cevapları

22-23 Ocak 2022 tarihinde çevrim içi yapılması planlanan ancak daha sonra 12-13 Şubat'ta yapılacağı duyurulan AUZEF telafi sınavlarının ilk oturumu geride kaldı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrası 2022 AUZEF sonuçları istanbul.edu.tr'den ilan edilecek. Sonuçlar öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyen öğrenciler, AUZEF bütünleme sınavı ve sorularının yayınlanmasını bekliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ve soruları

1/3AUZEF bütünleme sınavı ve soruları yayınlandı mı

Takvime göre İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavı 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde 4 oturumda tamamlanacak. AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlayacak. AUZEF sınavlarının bitiş saati ise verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor.

2/3AUZEF bütünleme sınavı ve soruları yayınlandı mı

AUZEF bütünleme sınavı oturumlarının tamamlanması ardından sınavda çıkan soru ve cevap anahtarının 7 gün içerisin online platform üzerinden paylaşılması bekleniyor.

3/3Sınav Puanlarının Hesaplanması ve Notların İlanı

Sınav Puanlarının Hesaplanması ve Notların İlanı

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.Açık öğretim programlarında;Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

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