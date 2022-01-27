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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, yüz yüze mi olacak? AUZEF sınavları için açıklama geldi!

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Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan AUZEF bütünleme (telafi) sınavları yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilmişti. AUZEF sınavlarının ne zaman olacağı ise olumsuz hava koşullarının ortadan kalkmasıyla birlikte merak konusu oldu. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

1/3AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, yüz yüze mi olacak AUZEF sınavları için açıklama geldi

AUZEF bütünleme sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olmuştu. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 Güz yarıyılı telafi sınavının çevrimiçi yapılmasına karar verilmişti. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman olacak, yüz yüze mi yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları ile ilgili bilgiler...

2/3AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen AUZEF Güz Yarıyılı Bütünleme sınavı, 12–13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

3/3AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, yüz yüze mi olacak AUZEF sınavları için açıklama geldi

Hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapılmış olan sınav yeri tercihleri geçerli sayılacak. Sınav yerlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59’a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden işlem yapabilecek.

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