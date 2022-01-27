AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, yüz yüze mi olacak? AUZEF sınavları için açıklama geldi!

AUZEF bütünleme sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olmuştu. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 Güz yarıyılı telafi sınavının çevrimiçi yapılmasına karar verilmişti. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman olacak, yüz yüze mi yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları ile ilgili bilgiler...
22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen AUZEF Güz Yarıyılı Bütünleme sınavı, 12–13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapılmış olan sınav yeri tercihleri geçerli sayılacak. Sınav yerlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59’a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden işlem yapabilecek.