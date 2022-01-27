AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, yüz yüze mi olacak? AUZEF sınavları için açıklama geldi!

AUZEF bütünleme sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olmuştu. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 Güz yarıyılı telafi sınavının çevrimiçi yapılmasına karar verilmişti. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman olacak, yüz yüze mi yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları ile ilgili bilgiler...