AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Telafi sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri online olarak yayılanıyor
AUZEF bitirme sınavları ardından sisteme kayıtlı olan öğrenciler, bütünleme (telafi) sınav tarihini araştırmaya başlamıştı. Takvime göre, AUZEF bütünleme sınavı 2022'nin ocak ayında gerçekleşecek sınavlardan biri. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Telafi sınav yerleri açıklandı mı?
AUZEF 2022 yılı takvimi https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. Takvimin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de paylaşılmış oldu. Bu yılın takvimine göre, yarıyı sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze yapılması planlanan bütünleme sınavına ait sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden açıklanacak. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek. AUZEF bütünleme sınav yerlerinin sınav tarihine 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.
Sınav Merkezi Tercihleri
Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır.