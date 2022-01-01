AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Telafi sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri online olarak yayılanıyor

AUZEF 2022 yılı takvimi https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. Takvimin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de paylaşılmış oldu. Bu yılın takvimine göre, yarıyı sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.