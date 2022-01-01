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Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 12:57 | 

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Telafi sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri online olarak yayılanıyor

AUZEF bitirme sınavları ardından sisteme kayıtlı olan öğrenciler, bütünleme (telafi) sınav tarihini araştırmaya başlamıştı. Takvime göre, AUZEF bütünleme sınavı 2022'nin ocak ayında gerçekleşecek sınavlardan biri. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Telafi sınav yerleri açıklandı mı?

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1
AUZEF 2022 yılı takvimi https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. Takvimin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de paylaşılmış oldu. Bu yılın takvimine göre, yarıyı sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
2
22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze yapılması planlanan bütünleme sınavına ait sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden açıklanacak. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek. AUZEF bütünleme sınav yerlerinin sınav tarihine 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.
3Sınav Merkezi Tercihleri

Sınav Merkezi Tercihleri

Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır.
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Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.
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