MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAUZEF bitirme sınavları ne zaman? Bitirme sınavlarında ek süre verilecek olan dersler açıklandı
GeriGündem AUZEF bitirme sınavları ne zaman? Bitirme sınavlarında ek süre verilecek olan dersler açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 11:25 | 

AUZEF bitirme sınavları ne zaman? Bitirme sınavlarında ek süre verilecek olan dersler açıklandı

AUZEF bitirme sınavı için geri sayım sürerken bitirme sınavlarında ek süre verilecek olan dersler de açıklandı. AUZEF sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan ediliyor. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunuyor. Peki, AUZEF bitirme sınavları ne zaman? Bitirme sınavlarında ek süre verilecek olan dersler hangileri?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
AUZEF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AUZEF sınavları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Ara dönem (vize) sınavları 14 - 15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl sonu bitirme sınavları ise 02 - 03 Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.
2
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.
3GÜZ DÖNEMİ BİTİRME SINAVLARI EK SÜRESİ OLAN DERSLER LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ BİTİRME SINAVLARI EK SÜRESİ OLAN DERSLER LİSTESİ

2021-2022 Güz Dönemi Ara Sınav ek bilgileri yayınladı. "2021-2022 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME SINAVLARI EK SÜRESİ OLAN DERSLER LİSTESİ" PDF olarak https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden paylaşıldı.
4
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi