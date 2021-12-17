AUZEF bitirme sınavları ne zaman? Bitirme sınavlarında ek süre verilecek olan dersler açıklandı
AUZEF bitirme sınavı için geri sayım sürerken bitirme sınavlarında ek süre verilecek olan dersler de açıklandı. AUZEF sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan ediliyor. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunuyor. Peki, AUZEF bitirme sınavları ne zaman? Bitirme sınavlarında ek süre verilecek olan dersler hangileri?
AUZEF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AUZEF sınavları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Ara dönem (vize) sınavları 14 - 15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl sonu bitirme sınavları ise 02 - 03 Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.