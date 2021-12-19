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Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 13:23 | 

AUZEF bitirme sınavı sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? AUZEF'in bu yılki takvimi

AUZEF bitirme sınavları 18 Aralık itibariyle başlamıştı. Sınav süreci devam ederken öğrenciler, AUZEF bitirme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adaylar sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden takip edebiliyor. Peki, AUZEF bitirme sınavı sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF'in bu yılki takvimi

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1
18-19 Aralık tarihlerini kapsayan AUZEF bitirme sınavları 4 oturumda tamamlanmış olacak. Sınav telaşı geride bırakan öğrenciler şimdi sonuç heyecanı yaşıyor.
2
AUZEF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.
3
AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.
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