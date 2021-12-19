AUZEF bitirme sınavı sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? AUZEF'in bu yılki takvimi
AUZEF bitirme sınavları 18 Aralık itibariyle başlamıştı. Sınav süreci devam ederken öğrenciler, AUZEF bitirme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adaylar sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden takip edebiliyor. Peki, AUZEF bitirme sınavı sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF'in bu yılki takvimi
18-19 Aralık tarihlerini kapsayan AUZEF bitirme sınavları 4 oturumda tamamlanmış olacak. Sınav telaşı geride bırakan öğrenciler şimdi sonuç heyecanı yaşıyor.