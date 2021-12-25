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Haber Giriş: 25 Aralık 2021 - 13:48 | 

AUZEF bitirme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF bitirme sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Değerlendirme süreci bittiğinde AUZEF bitirme sınavı sonuçları, İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi adresi üzerinden paylaşılacak. Peki, AUZEF bitirme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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1
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavı 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasında 4 oturumda tamamlanmıştı. Oturumlara katılım sağlayan öğrenciler, AUZEF sonuçları için sık sık üniversitenin resmi sayfasını ziyaret ederek bilgi almaya çalışıyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.
2
AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise yaklaşık 2 hafta sonra 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçtiğimiz dönemlere ait sonuç açıklanma tarihleri kaynak alındığında AUZEF sonuçlarının 31 Aralık'ta duyurulması bekleniyor.
3
Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur.
4
AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.
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