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AUZEF 3 DERS SINAVI ŞARTLARI 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? AUZEF sınav takvimi yayınlandı!

Güncelleme Tarihi:

#AUZEF Üç Ders Sınavı Tarihi#AUZEF Üç Ders Sınavı Ne Zaman#Auzef Mezuniyete Üç Ders Sınavı Şartları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 20:18

AUZEF üç ders sınavı tarihi 2023, son dakika açıklama ile belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan duyuruda, söz konusu sınav tarihi ile sınavın uygulanış şekli netlik kazandı. Üniversite eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler, AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyete üç ders sınavlarına temmuz sonunda katılım sağlayacaklar. AUZEF mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılıyor. Peki, AUZEF 3 ders sınavı şartları neler? AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, sınav takvimi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5AUZEF 3 DERS SINAVI ŞARTLARI 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, nasıl yapılacak AUZEF sınav takvimi yayınlandı

İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman? sorusu üniversiteden yapılan açıklama ile yanıt buldu. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavlarının ardından, mezuniyete 3 ders sınavı için beklenen açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda alınan karar gereğince İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyete üç ders sınavı online (çevrim içi) olarak gerçekleşecek. AUZEF 3 ders sınavları takvime göre 30 Temmuz tarihinde organize edilecek. Söz konusu sınavlara tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler katılım sağlayabilecekler. İşte, İÜ AUZEF üç ders sınav tarihleri ve ayrıntılar.

2/5AUZEF 3 DERS SINAVLARI NE ZAMAN

AUZEF 3 DERS SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda alınan karar gereğince İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

Sınavlarınızda başarılar dileriz.

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3/5AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN

AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınav başvurusu ile ilgili üniversiteden henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili duyurular geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/5İÜ AUZEF ÜÇ DERS SINAV ŞARTLARI NELER

İÜ AUZEF ÜÇ DERS SINAV ŞARTLARI NELER?

Mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılır.

Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan ortalamayı (minimum 2.00 AGNO notu) sağlayamayan öğrenciler en fazla üç tane DC, DD (koşullu başarılı) harf notu olan derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

Öğrencilerin mezuniyete üç ders sınavına girebilmesi için sınavın yapıldığı ilgili eğitim öğretim yılı içindeki dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş (devamlı öğrenci) olması gerekir.

Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin ilgili derse ait harf notları en son girdikleri sınava göre belirlenir.

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5/5AUZEF 3 DERS SINAVI ŞARTLARI 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, nasıl yapılacak AUZEF sınav takvimi yayınlandı

Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler “Mezuniyete Üç Ders Sınavı” na giremez.Daha önce alınmamış bir ders için mezuniyete üç ders sınavına girilemez.

Her ne sebeple olursa olsun ‘Mezuniyete Üç Ders Sınavı’ na katılmayan/katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır; değerlendirmede ara sınav, yarı yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.

İstanbul Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre belirlenen ve Mezuniyete Üç Ders sınavında değerlendirme için kullanılan mutlak değerlendirme sistemi harf notu puan aralıkları aşağıdaki tablodaki gibidir.

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