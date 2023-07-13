AUZEF 3 DERS SINAVI ŞARTLARI 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? AUZEF sınav takvimi yayınlandı!

İÜ AUZEF ÜÇ DERS SINAV ŞARTLARI NELER?

Mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılır.



Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.



Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan ortalamayı (minimum 2.00 AGNO notu) sağlayamayan öğrenciler en fazla üç tane DC, DD (koşullu başarılı) harf notu olan derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.



Öğrencilerin mezuniyete üç ders sınavına girebilmesi için sınavın yapıldığı ilgili eğitim öğretim yılı içindeki dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş (devamlı öğrenci) olması gerekir.



Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin ilgili derse ait harf notları en son girdikleri sınava göre belirlenir.