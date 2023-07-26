AUZEF 3 ders sınavı başvuru süresi uzatıldı! AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? AKSİS başvuru ekranı!

İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı başvurusu ne zaman bitecek, sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Normal şartlarda 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü bitmesi beklenen mezuniyet için üç ders sınavı başvuru süresi uzatıldı. Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin, girdikleri bu mezuniyet için üç ders sınavından aldıkları not geçerli olacak. Yalnızca belirtilen tarih aralığında ve aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılan mezuniyet için üç ders sınav başvuruları kabul edilecek. Peki, AUZEF 3 ders sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.