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AUZEF 3 ders sınavı başvuru süresi uzatıldı! AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? AKSİS başvuru ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#AUZEF 3 Ders Sınavı Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 02:04

AUZEF üç ders sınavı başvuru süresi için açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan duyuruda, söz konusu sınavın başvurularının uzatıldığı bildirildi. aksis.istanbul.edu.tr adresinden sınav başvurularını yapacak olan öğrencilerden, başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyet için üç ders sınavına girebilir. Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı, 30 Temmuz 2023 tarihinde çevrim içi gerçekleşecek. Peki, AUZEF 3 ders sınavı başvurusu ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.

1/5AUZEF 3 ders sınavı başvuru süresi uzatıldı AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek AKSİS başvuru ekranı

İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı başvurusu ne zaman bitecek, sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Normal şartlarda 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü bitmesi beklenen mezuniyet için üç ders sınavı başvuru süresi uzatıldı. Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin, girdikleri bu mezuniyet için üç ders sınavından aldıkları not geçerli olacak. Yalnızca belirtilen tarih aralığında ve aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılan mezuniyet için üç ders sınav başvuruları kabul edilecek. Peki, AUZEF 3 ders sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.

2/5AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURUSU UZATILDI

AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURUSU UZATILDI

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavına başvurular 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar uzatılmıştır.

Başvurunuzu aksis.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.

3/5AUZEF 3 DERS SINAVLARI NE ZAMAN

AUZEF 3 DERS SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda alınan karar gereğince İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

4/5SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En fazla Üç Başarısız (FF) Dersi Olan Öğrenciler

Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilir.

Lisans öğrencileri 8. yarıyıl, ön lisans öğrencileri 4. yarıyıl derslerini tamamlamış olmalıdır.

Staj/Uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına giremez.

Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin, girdikleri bu mezuniyet için üç ders sınavından aldıkları not geçerli olur.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

5/5AUZEF 3 ders sınavı başvuru süresi uzatıldı AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek AKSİS başvuru ekranı

Mezuniyet İçin Gerekli Olan Minimum 2.00 AGNO Notunu Sağlayamayan Öğrenciler

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyet için üç ders sınavına girebilir.

Staj/Uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına giremez.

Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin, girdikleri bu mezuniyet için üç ders sınavından aldıkları not geçerli olur.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

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#AUZEF#İstanbul Üniversitesi#AUZEF 3 Ders Sınavı Başvurusu