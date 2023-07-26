AUZEF 3 ders sınavı başvuru süresi uzatıldı! AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? AKSİS başvuru ekranı!

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En fazla Üç Başarısız (FF) Dersi Olan Öğrenciler



Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilir.



Lisans öğrencileri 8. yarıyıl, ön lisans öğrencileri 4. yarıyıl derslerini tamamlamış olmalıdır.



Staj/Uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına giremez.



Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin, girdikleri bu mezuniyet için üç ders sınavından aldıkları not geçerli olur.



Her ne sebeple olursa olsun mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.