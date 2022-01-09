AUZEF 2022 takvimi: AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı?
AUZEF takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi paylaşıldı. Yıl içerisinde AUZEF bünyesinde yapılacak sınavlardan biri de bütünleme (telafi) sınavı. AUZEF bütünleme sınavları ocak ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı?
AUZEF takvimine göre, yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek .Sınav tarihine kısa bir süre kala yayınlanacak olan (sınav tarihinden 7 AUZEF sınav giriş belgesi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabiliyor.
AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir?
Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.
Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.
FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.
Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.
FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.
DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.