Automata(ATA) Coin satışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Automata(ATA) Binance Launchpool Ön Satışının detayları belli oldu
Automata(ATA) Binance Launchpool Ön Satışının detayları belli oldu. Automata; ilk projesi Bella Protocol olan Launchpool’un 20. projesi olma niteliği taşıyor. Yatırımcılar, staking yaparak ATA kazanmak için BNB, BUSD ve DOT gibi kripto paraları kullanabilecekler. Peki, Automata(ATA) Coin satışı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Binance Launchpool tarafından yapılan son açıklamada yeni projenin Automata (ATA) olduğu bildirdi. Yatırımcılar, staking yaparak ATA kazanmak için BNB, BUSD ve DOT gibi kripto paraları kullanabilecekler.
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Automata(ATA) coin satışı 2 Haziran 2021 TSİ 03:00’de Binance Launchpool’da başlayacak 1 ay boyunca sürecek. Kullanıcılar BNB, BUSD, ve DOT staking ederek saat başı ATA kazanacak.
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Binance, 7 Haziran günü TSİ 09:00’da ATA’yı Innovation Zone’da listeleyeceğini ve kullanıcıların ATA/BTC, ATA/USDT, ATA/BNB ve ATA/BUSD pariteleri ile alım-satım yapabileceğini belirtti.
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Farming sürecinde açılacak Binance Coin (BNB), BUSD ve Polkadot (DOT) havuzlarının, 2 Temmuz günü Türkiye saatiyle 02:59’a kadar açık kalacağı açıklandı.